ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Политики быстро указали место УЕФА». Хомуха высказался об отмене допуска юношеских сборных России

Команды U-17 снова не смогут участвовать в турнирах в эгидой данной организации.
10 октября 2023 15:04
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«В УЕФА думали, что они самостоятельная организация, но политики быстро указали их место, поэтому они быстро переобулись. Это несправедливое решение: при чём здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?» — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: Чемпионат.com
Франк Артига стал новым главным тренером ФК «Родина»
Клуб выступает в Первой лиге.
10.10.2023 15:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Колосков считает, что УЕФА потеряет уважение после отмены допуска сборных России U-17
Организация отменила своё же решение.
10.10.2023 14:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«В УЕФА полный бардак». Шалимов — об отмене допуска юношеских сборных России
Национальные команды снова отстранены от международных соревнований.
10.10.2023 14:30
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сафонов высказался о выступлении за сборную России без флага и гимна
На данный момент национальная команда отстранена от международных турниров.
10.10.2023 14:16
Футбол
автор: Никита Плохих
Карпин — о завершении СВО и отстранении России: надеюсь, что всё это закончится и нас допустят
Национальной команде запрещено участвовать в турнирах под эгидами УЕФА и ФИФА.
10.10.2023 14:12
Футбол
автор: Никита Плохих
Кафанов объяснил отсутствие Кержакова и Максименко в сборной России
В октябре национальная команда сыграет против Камеруна и Кении.
10.10.2023 14:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Валерий Карпин: Камерун — самая сильная сборная, с которой играем после отстранения
Россия встретится с африканцами в товарищеском матче.
10.10.2023 14:03
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.