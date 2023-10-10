«Политики быстро указали место УЕФА». Хомуха высказался об отмене допуска юношеских сборных России

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«В УЕФА думали, что они самостоятельная организация, но политики быстро указали их место, поэтому они быстро переобулись. Это несправедливое решение: при чём здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?» — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.