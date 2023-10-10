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В «Реале» отреагировали на заявление бывшего игрока клуба Азара о завершении карьеры

Ранее футболист выступал за французский «Лилль» и английский «Челси».
10 октября 2023 15:39
автор: Александр Поволоцкий

«Реал» отреагировал на решение экс-полузащитника Эдена Азара завершить карьеру.

Напомним, что 32-летний футболист объявил об этом во вторник, 10 октября.

«В связи с объявлением Эденом Азаром о своём уходе из футбола как профессионального игрока «Реал» хочет выразить благодарность футболисту, который пришёл в наш клуб в 2019 году и который за четыре сезона, проведённых в команде, завоевал восемь титулов: один трофей Лиги чемпионов, один титул клубного чемпионата мира, один Суперкубок Европы, два титула чемпионата Испании, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании», — написано в заявлении пресс-службы мадридской команды.

Добавим, что «Реал» был последним клубом Азара. За «сливочных» бельгиец выступал с 2019 по 2023 годы.

источник: ФК «Реал»
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