В «Реале» отреагировали на заявление бывшего игрока клуба Азара о завершении карьеры

«Реал» отреагировал на решение экс-полузащитника Эдена Азара завершить карьеру.

Напомним, что 32-летний футболист объявил об этом во вторник, 10 октября.

«В связи с объявлением Эденом Азаром о своём уходе из футбола как профессионального игрока «Реал» хочет выразить благодарность футболисту, который пришёл в наш клуб в 2019 году и который за четыре сезона, проведённых в команде, завоевал восемь титулов: один трофей Лиги чемпионов, один титул клубного чемпионата мира, один Суперкубок Европы, два титула чемпионата Испании, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании», — написано в заявлении пресс-службы мадридской команды.

Добавим, что «Реал» был последним клубом Азара. За «сливочных» бельгиец выступал с 2019 по 2023 годы.