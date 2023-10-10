Бывший вратарь «Реала» Касильяс не будет баллотироваться на пост главы Федерации футбола Испании

Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс отказался от идеи возглавить Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Напомним, что чемпион мира выдвигал свою кандидатуру на пост главы RFEF в 2020 году. Касильяс отказался от участия в выборах после начала пандемии COVID-19.

«В своё время я баллотировался на этот пост, но сейчас решил, что не буду делать это вновь. Всё, чем занимается RFEF, это не то, что я ценю», — цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

Бывший руководитель RFEF Луис Рубиалес после победы женской сборной в финале чемпионата мира поцеловал в губы игрока национальной команды Дженнифер Эрмосо. Позже футболистка заявила, что не давала разрешения целовать себя. Рубиалес ушёл в отставку, но своей вины не признал.