Тренер «Зенита» заявил, что Семак напоминает молодого Анчелотти

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков провел аналогию между Сергеем Семаком и молодым Карло Анчелотти.

«Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак? Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой. Можно ли поставить знак равенства между ними? Думаю, да. Чему я научился у Семака? Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой», — цитирует Симутенкова издание Sport24.

Напомним, во период своей футбольной карьеры Симутенков выступал под руководством Карло Анчелотти в «Реджане».

Сергей Семак привёл «Зенит» к победе в пяти чемпионатах России подряд.