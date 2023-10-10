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Тренер «Зенита» заявил, что Семак напоминает молодого Анчелотти

Мнение Игоря Симутенкова.
10 октября 2023 15:41
автор: Виталий Овсянников

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков провел аналогию между Сергеем Семаком и молодым Карло Анчелотти.

«Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак? Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой. Можно ли поставить знак равенства между ними? Думаю, да. Чему я научился у Семака? Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой», — цитирует Симутенкова издание Sport24.

Напомним, во период своей футбольной карьеры Симутенков выступал под руководством Карло Анчелотти в «Реджане».

Сергей Семак привёл «Зенит» к победе в пяти чемпионатах России подряд.

источник: Sport24.ru
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