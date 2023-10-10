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Экс-президент «Локомотива» назвал УЕФА амебой

Мнение Николая Наумова.
10 октября 2023 15:50
автор: Виталий Овсянников

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что Исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России.

«Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «мы с русскими играть не будем». Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются — это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза», — сказал Наумов в интервью «Газете.Ru».

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств. Федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: «Газета.Ru»
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Ранее организация отменила своё же решение.
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