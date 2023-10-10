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Колобков — об отмене решения о допуске юношеских сборных России: УЕФА стал очень слаб

Ранее организация отменила своё же решение.
10 октября 2023 16:09
автор: Степан Шереметьев

Экс-министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«Они прогибаются под влиянием внешних обстоятельств. Сейчас они будут объяснять, почему приняли такое решение, но ответ совершенно очевиден: просто эти организации стали очень слабыми. Они все подвержены внешнему влиянию», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: «РИА Новости»
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