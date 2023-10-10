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В «Зените» считают, что в УЕФА поддались шантажу «известных стран и федераций»

УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
10 октября 2023 16:35
автор: Александр Кожевников

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота! При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами. Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований. Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в «Зените» встретили это решение с большим разочарованием», - приводит слова Александра Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: «Спорт-Экспресс»
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