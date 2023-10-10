ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Политическое давление». Василий Уткин — об отмене решения УЕФА допустить сборную России U17

Накануне организация отменила своё же решение.
10 октября 2023 16:45
автор: Степан Шереметьев

Известный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения — политическое давление», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

Карпин - о Глушенкове: зачем большое количество игроков в сборной?
Главный тренер сборной России отметил, что нет нужды вызывать новых игроков на замену выбывшим.
10.10.2023 18:03
Футбол
автор: Никита Плохих
Колосков считает, что в основу Камеруна из российских игроков попал бы только Головин
Почётный президент РФС назвал сборную Камеруна сильнейшим соперником.
10.10.2023 18:01
Футбол
автор: Александр Кожевников
Моуринью высказался о том, что люди радуются его неудачам: существует антимоуриньюнизм
Специалист считает, что у него много ненавистников.
10.10.2023 17:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым до 2028 года
Россиянин находится в системе петербургского клуба с 2019 года.
10.10.2023 17:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Рубин» объявил об уходе Уридии и Ширяева
Оба футболиста пришли в казанский клуб из «Нефтехимика» в прошлом году.
10.10.2023 17:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мозес прокомментировал решение Азара завершить карьеру
Ранее футболист выступал за французский «Лилль» и английский «Челси».
10.10.2023 17:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
Грушевский – о решении УЕФА: лучше мучительный конец, чем мучения без конца
Ранее Исполком организации отменил решение по возвращению юношеской сборной России.
10.10.2023 17:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
Ташуев сравнил матч сборной России против Камеруна с хорошим стейком
Игра состоится 12 октября в Москве.
10.10.2023 17:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.