«Политическое давление». Василий Уткин — об отмене решения УЕФА допустить сборную России U17

Известный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения — политическое давление», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.