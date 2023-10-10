Ташуев сравнил матч сборной России против Камеруна с хорошим стейком

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Сборной эти матчи нужны! Как без таких игр оценить уровень, на котором находится наш футбол? Игры против Катара, Камеруна – это вклад в будущее, возможность подготовить молодых игроков, оценить уровень интенсивности. Матч со сборной Камеруна можно сравнить с хорошим стейком», – приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним, встреча между коллективами состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.