Грушевский – о решении УЕФА: лучше мучительный конец, чем мучения без конца

Артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский отметил положительные аспекты в отмене решения УЕФА относительно возвращения сборной России до 17 лет на международные турниры.

«Все эти форматы с участием под непонятными флагами и так далее, они на данный момент не имеют глобального смысла. Лучше играть под своим флагом и гимном в неформальных турнирах под эгидами, например, БРИКС или ШОС.

В данном случае лучше мучительный конец, чем мучения без конца. Иметь дело с этими пустозвонами из УЕФА нам точно ни к чему и с протянутой рукой нам стоять не нужно, эта поза нам точно не подходит», – приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.