Мозес прокомментировал решение Азара завершить карьеру

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал решение бельгийского футболиста Эдена Азара завершить карьеру.

Напомним, что 32-летний футболист объявил об этом во вторник, 10 октября.

«Какой игрок! Легенда игры! Было очень приятно играть с тобой. Наслаждайся своим выходом на пенсию», — написал Мозес в своих социальных сетях.

В июне 2023 года 32-летний бельгиец расторг контракт с испанским «Реалом», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. До этого он играл в составе «Челси» и «Лилля». В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.