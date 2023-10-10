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Мозес прокомментировал решение Азара завершить карьеру

Ранее футболист выступал за французский «Лилль» и английский «Челси».
10 октября 2023 17:20
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал решение бельгийского футболиста Эдена Азара завершить карьеру.

Напомним, что 32-летний футболист объявил об этом во вторник, 10 октября.

«Какой игрок! Легенда игры! Было очень приятно играть с тобой. Наслаждайся своим выходом на пенсию», — написал Мозес в своих социальных сетях.

В июне 2023 года 32-летний бельгиец расторг контракт с испанским «Реалом», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. До этого он играл в составе «Челси» и «Лилля». В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

источник: «Советский спорт»
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