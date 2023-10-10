«Рубин» объявил об уходе Уридии и Ширяева

«Рубин» объявил об уходе нападающего Мераби Уридии и защитника Максима Ширяева.

Контракт Урилиии с казанским клубом истекал летом 2024 года. В этом сезоне Уридия провел за команду 9 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист выступал в составе «Рубина» с февраля 2023 года, когда он перешёл в стан казанцев из «Нефтехимика».

Что касается Ширяева, то его контракт действовал также до лета 2024-го. В этом сезоне Ширяев провел за казанцев 3 матча. Защитник перешёел в «Рубин» из «Нефтехимика» в феврале 2023 года.