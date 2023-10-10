Моуринью высказался о том, что люди радуются его неудачам: существует антимоуриньюнизм

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о том, что люди радуются его неудачам.

«Существует антимоуриньюнизм. Особенно в Риме, где есть два клуба. Моуриньюнизма придерживаются люди, которые знают, чего я добился. Антимоуриньюнизма придерживаются люди, которые все время радуются, когда «Рома» не выигрывает трофеи и не добивается успехов в Европе», – приводит слова португальского специалиста AS.

«Рома» после восьми туров в чемпионате Италии располагается на 10-й позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 11 очков. В следующем матче римляне примут дома «Монцу». Встреча состоится 22 октября.