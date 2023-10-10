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Вратарь «Лацио» Проведель отказался от вызова в сборную России

Футболист ранее вызывался в сборную Италии.
10 октября 2023 18:43
автор: Александр Кожевников

Голкипер «Лацио» Иван Проведель отказался от вызова в национальную команду. Об этом сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Мать 29-летнего футболиста - русская. В сентябре прошлого года Проведель получил вызов в сборную Италии.

Ранее Проведель забил гол в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). УЕФА номинировал забитый мяч на звание лучшего в первом туре.

источник: «Спорт-Экспресс»
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