Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе итальянца играть за Россию

Агент итальянского вратаря «Лацио» Ивана Проведеля Джованни Рава высказался об отказе своего клиента от вызова в сборную России.

«Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.

Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана», - приводит слова Равы «Спорт-Экспресс».

Мать 29-летнего футболиста - русская. В сентябре прошлого года Проведель получил вызов в сборную Италии.

Ранее Проведель забил гол в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). УЕФА номинировал забитый мяч на звание лучшего в первом туре.