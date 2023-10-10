Тренер «Факела» Ташуев рассказал, как относится к сравнениям с Терминатором

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев признался, как относится к сравнениям с популярным киногероем Терминатором.

Дело в том, что в последних матчах Ташуев появлялся в кожаной куртке и черных очках, после чего болельщики стали сравнивать его с персонажем из культового фильма.

«Сравнения с Терминатором веселят мою семь.ю в первую очередь, я с улыбкой наблюдаю за этим. Меня это нисколько не смущает. Нужно подогревать наш чемпионат, в том числе такими вещами», — приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Добавим, что после 11 туров чемпионата России «Факел» располагается на 15-й позиции турнирной таблицы, имея в своём активе девять очков. В следующем матче воронежцы отправятся в гости к «Оренбургу». Встреча состоится 21 октября.