ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мостовой – о продлении контракта с «Зенитом»: это очень долгожданный момент

Полузащитник переподписал соглашение до окончания сезона-2027/28.
10 октября 2023 19:00
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми до 2028 года.

«Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден.

Со среды начинаю работать в общей группе и в Казахстан, на игру с «Кайратом», думаю, тоже поеду», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, Мостовой находится в системе сине-бело-голубых с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча за клуб в чемпионате России, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 3,50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Стало известно, сколько получат Великобритания и Ирландия за проведение ЧЕ-2028
Счет идёт на миллиарды евро.
10.10.2023 19:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тренер «Факела» Ташуев рассказал, как относится к сравнениям с Терминатором
В последних матчах специалист появлялся на публике в кожаной куртке и черных очках.
10.10.2023 18:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Проведеля резко отреагировал на слова Кафанова об отказе итальянца играть за Россию
У игрока нет российского паспорта.
10.10.2023 18:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вратарь «Лацио» Проведель отказался от вызова в сборную России
Футболист ранее вызывался в сборную Италии.
10.10.2023 18:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин - о Глушенкове: зачем большое количество игроков в сборной?
Главный тренер сборной России отметил, что нет нужды вызывать новых игроков на замену выбывшим.
10.10.2023 18:03
Футбол
автор: Никита Плохих
Колосков считает, что в основу Камеруна из российских игроков попал бы только Головин
Почётный президент РФС назвал сборную Камеруна сильнейшим соперником.
10.10.2023 18:01
Футбол
автор: Александр Кожевников
Моуринью высказался о том, что люди радуются его неудачам: существует антимоуриньюнизм
Специалист считает, что у него много ненавистников.
10.10.2023 17:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.