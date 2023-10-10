Мостовой – о продлении контракта с «Зенитом»: это очень долгожданный момент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми до 2028 года.

«Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден.

Со среды начинаю работать в общей группе и в Казахстан, на игру с «Кайратом», думаю, тоже поеду», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, Мостовой находится в системе сине-бело-голубых с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча за клуб в чемпионате России, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 3,50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.