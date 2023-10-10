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Сорокин назвал странной отмену решения УЕФА по допуску россиян до соревнований

УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
10 октября 2023 19:48
автор: Александр Кожевников

Глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил, что отмена исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) своего решения по допуску сборных России среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям является странной.

«Я удивлен сначала принятым решением, а потом отозванным. Это не в традициях УЕФА, и видеть все это очень странно. Довольно странное поведение, даже слов не можем найти. Первоначальное решение не удивляло — оно было правильным и вполне отвечающим интересам футбола и юных футболистов. И тем грустнее, что это потом повернулось вспять», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: ТАСС
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