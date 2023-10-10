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В УЕФА заявили, что вопрос допуска российских сборных до 17 лет зашел в тупик

УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
В УЕФА заявили, что вопрос допуска российских сборных до 17 лет зашел в тупик
10 октября 2023 20:12
автор: Александр Кожевников
автор фото: Елена Рыбакова / РФС

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон заявил, что вопрос о возвращении российских сборных до 17 лет к участию в международных матчах зашел в тупик.

«Вопрос допуска сборных России до 17 лет сегодня просто был снят с повестки дня без какого-либо обсуждения. Так что вопрос о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА теперь полностью зашел в тупик», — цитирует Нильссона телеканал SVT.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: SVT
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