Булыкин призвал не спешить с переходом в Азию из-за отмены решения УЕФА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении УЕФА об отмене допуска российских футболистов до 17 лет на международные соревнования.

«Не считаю, что на этом фоне надо непременно перестроиться на Азию. Там тоже есть противники России, которые не захотят играть с национальными командами нашей страны. Оптимальнее всего будет дождаться окончания СВО и только потом принимать конкретные решения», — приводит слова Булыкина RT.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.