Хабаровская академия «Искра» выиграла международный турнир «Кубок Муданьцзян-2023»

Академия «Искра» завоевала «Кубок Муданьцзян-2023», созданный в рамках сотрудничества между Россией и Китаем.

На международный турнир в Поднебесную отправилось сразу несколько сильнейших команд ДФО. Коллективам из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Уссурийска противостояли спортсмены из Харбина, Цицикара, Дунъаня и провинции Хэйлунцзян.

С первых дней турнира фаворитами соревнования стали футболисты из Хабаровска – воспитанники Академии «Искра». Они провели 8 кубковых матчей, половина из которых – с китайскими футболистами. В итоге хабаровчане не потерпели ни одного поражения и завоевали золотые медали.

Организаторы «Кубка Муданьцзян-2023» планируют продолжить практику российско-китайских турниров. Ближайшее соревнование пройдёт в январе – по мини-футболу. Причём как среди детей, так и среди взрослых команд.