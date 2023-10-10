ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хабаровская академия «Искра» выиграла международный турнир «Кубок Муданьцзян-2023»

Проект был создан в рамках сотрудничества между Россией и Китаем.
Хабаровская академия «Искра» выиграла международный турнир «Кубок Муданьцзян-2023»
10 октября 2023 20:32
автор: Тимур Пацюк
автор фото: "Искра"

Академия «Искра» завоевала «Кубок Муданьцзян-2023», созданный в рамках сотрудничества между Россией и Китаем.

На международный турнир в Поднебесную отправилось сразу несколько сильнейших команд ДФО. Коллективам из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Уссурийска противостояли спортсмены из Харбина, Цицикара, Дунъаня и провинции Хэйлунцзян.

С первых дней турнира фаворитами соревнования стали футболисты из Хабаровска – воспитанники Академии «Искра». Они провели 8 кубковых матчей, половина из которых – с китайскими футболистами. В итоге хабаровчане не потерпели ни одного поражения и завоевали золотые медали.

Организаторы «Кубка Муданьцзян-2023» планируют продолжить практику российско-китайских турниров. Ближайшее соревнование пройдёт в январе – по мини-футболу. Причём как среди детей, так и среди взрослых команд.

источник: «Советский спорт»
Вице-президент УАФ Костюченко: русский футбол остается в изоляции, там ему и место
УЕФА вновь прогнулось под большими политиками.
10.10.2023 21:10
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Тюкавин объяснил, с чем связана безвыигрышная серия «Динамо» в чемпионате России
Бело-голубые не могут одержать победу во внутреннем первенстве четыре матча кряду.
10.10.2023 21:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
Миодраг Божович: Россия — часть меня, никогда там не чувствовал себя чужим
«Граф» лестно отзывается о России.
10.10.2023 20:50
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту «Кирьят-Яма» ампутировали ногу
Военные действия в Израиле не утихают.
10.10.2023 20:42
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Булыкин призвал не спешить с переходом в Азию из-за отмены решения УЕФА
УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
10.10.2023 20:14
Футбол
автор: Александр Кожевников
В УЕФА заявили, что вопрос допуска российских сборных до 17 лет зашел в тупик
В УЕФА заявили, что вопрос допуска российских сборных до 17 лет зашел в тупик
УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
10.10.2023 20:12
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сорокин назвал странной отмену решения УЕФА по допуску россиян до соревнований
УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
10.10.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.