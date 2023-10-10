Пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту «Кирьят-Яма» ампутировали ногу

Футболисту «Кирьят-Яма» Бену Биньямину ампутировали ногу после ранения, полученного в результате атаки ХАМАС на территорию Израиля. Об этом пишет Ynet.

Биньямин с девушкой и братом были гостями музыкального фестиваля вблизи границы с сектором Газа. После начала стрельбы игрок и его спутница спрятались в укрытии, а брат уехал на машине. Через некоторое время в место укрытия прилетела граната, от взрыва которой и пострадал Биньямин.

Напомним, накануне между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт. УЕФА уже перенёс несколько матчей квалификации юношеского Евро-2024, в которых должна была принять участие сборная Израиля.