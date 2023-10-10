ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту «Кирьят-Яма» ампутировали ногу

Военные действия в Израиле не утихают.
10 октября 2023 20:42
автор: Тимур Пацюк

Футболисту «Кирьят-Яма» Бену Биньямину ампутировали ногу после ранения, полученного в результате атаки ХАМАС на территорию Израиля. Об этом пишет Ynet.

Биньямин с девушкой и братом были гостями музыкального фестиваля вблизи границы с сектором Газа. После начала стрельбы игрок и его спутница спрятались в укрытии, а брат уехал на машине. Через некоторое время в место укрытия прилетела граната, от взрыва которой и пострадал Биньямин.

Напомним, накануне между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт. УЕФА уже перенёс несколько матчей квалификации юношеского Евро-2024, в которых должна была принять участие сборная Израиля.

Вице-президент УАФ Костюченко: русский футбол остается в изоляции, там ему и место
УЕФА вновь прогнулось под большими политиками.
10.10.2023 21:10
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Тюкавин объяснил, с чем связана безвыигрышная серия «Динамо» в чемпионате России
Бело-голубые не могут одержать победу во внутреннем первенстве четыре матча кряду.
10.10.2023 21:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
Миодраг Божович: Россия — часть меня, никогда там не чувствовал себя чужим
«Граф» лестно отзывается о России.
10.10.2023 20:50
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Хабаровская академия «Искра» выиграла международный турнир «Кубок Муданьцзян-2023»
Хабаровская академия «Искра» выиграла международный турнир «Кубок Муданьцзян-2023»
Проект был создан в рамках сотрудничества между Россией и Китаем.
10.10.2023 20:32
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Булыкин призвал не спешить с переходом в Азию из-за отмены решения УЕФА
УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
10.10.2023 20:14
Футбол
автор: Александр Кожевников
В УЕФА заявили, что вопрос допуска российских сборных до 17 лет зашел в тупик
В УЕФА заявили, что вопрос допуска российских сборных до 17 лет зашел в тупик
УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
10.10.2023 20:12
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сорокин назвал странной отмену решения УЕФА по допуску россиян до соревнований
УЕФА отменил допуск россиян на международные турниры.
10.10.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.