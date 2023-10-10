Миодраг Божович: Россия — часть меня, никогда там не чувствовал себя чужим

Черногорский специалист Миодраг Божович рассказал об отношении к России.

«Три месяца назад у меня родилась дочка, но в Россию я буду приезжать часто. Россия — моя страна. Никогда там не чувствовал себя чужим иностранцем. Россия — часть меня. Возможно, буду получать предложения из России, но это ещё не ясно», — цитирует Божовича Sport24.

Напомним, в России черногорский специалист тренировал «Амкар», «Москву», «Локомотив», «Динамо», «Крылья Советов», тульский «Арсенал». В 2014 году Божович выиграл с «Ростовом» Кубок страны. В 2016 году «Граф» завоевал чемпионский титул в Сербии вместе с «Црвеной Звездой». С июня 2022 года Божович находится без работы.