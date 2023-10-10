Тюкавин объяснил, с чем связана безвыигрышная серия «Динамо» в чемпионате России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о безвыигрышной серии бело-голубых в чемпионате России.

«Почему «Динамо» давно не побеждает в РПЛ? Дело в реализации: мы доходим до ворот, но там не хватает либо последнего паса, либо завершения. В этом плане нам есть, над чем работать», — заявил Тюкавин Sport24.

После 11 туров «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице с 17 баллами. В следующем матче бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на «РЖД Арене». Игра состоится 21 октября.