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Тюкавин объяснил, с чем связана безвыигрышная серия «Динамо» в чемпионате России

Бело-голубые не могут одержать победу во внутреннем первенстве четыре матча кряду.
10 октября 2023 21:07
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о безвыигрышной серии бело-голубых в чемпионате России.

«Почему «Динамо» давно не побеждает в РПЛ? Дело в реализации: мы доходим до ворот, но там не хватает либо последнего паса, либо завершения. В этом плане нам есть, над чем работать», — заявил Тюкавин Sport24.

После 11 туров «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице с 17 баллами. В следующем матче бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на «РЖД Арене». Игра состоится 21 октября.

источник: Sport24.ru
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