Вице-президент УАФ Костюченко: русский футбол остается в изоляции, там ему и место

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко прокомментировал решение УЕФА отменить разрешение на участие в международных соревнованиях сборных России U-17.

«Мы благодарны всем нашим европейским партнерам, поддержавшим наш протест против допуска российских команд. Имел возможность лично донести нашу позицию коллегам из других стран во время недавнего заседания Комитета Хет-трик УЕФА, которое состоялось 4 октября. Русский футбол остается в изоляции, то есть там, где ему и место», - говорится в заявлении Костюченко.

Напомним, в сентябре Союз европейских футбольных ассоциаций снял бан с юношеских женских и мужских национальных команд России.

