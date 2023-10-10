Бубнов раскритиковал Акинфеева за первый пропущенный гол от «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» и известный обозреватель Александр Бубнов обвинил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в первом пропущенном голе от красно-белых в московском дерби (2:2).

«Голы обеих команд в первом тайме забиты в блестящем стиле, но у тренеров все же могут возникнуть вопросы к вратарям. Максименко выбрал неправильную позицию, выйдя слишком далеко из ворот. В более правильном положении он мог бы справиться с ударом Милана Гайича.

Аналогичная ошибка с позиционированием была и у Акинфеева. Удар с угла штрафной площади, причем без разбега, вратарь такого уровня не должен пропускать в дальний угол. Игорь сильно сместился к ближнему углу», – приводит слова Бубнова Sportbox.

В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.