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Тарасова считает, что УЕФА придумает новые предлоги для сохранения отстранения россиян

Ранее организация отменила допуск футболистов из России до соревнований.
10 октября 2023 21:14
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении УЕФА об отмене допуска российских футболистов до 17 лет на международные соревнования.

«Если приняли изначально нормальное решение для наших футболистов, то мы решили, что они нормальные люди. Но не прошло и нескольких дней, как они его отменили. И я не понимаю, как можно отменять решение, о котором говорится на весь мир, которое связано с детьми. Надо соображать, что это не взрослые, а дети, на детскую психику это влияет сильнейшим образом. Понятно, что они ничего не понимают и ничего не знают, переставляют людей как шахматы, придумывая все новые и новые предлоги для того, чтобы сохранить дисквалификацию. Совершенно непонятно, что это за люди, что за менталитет, чему они учились», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

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