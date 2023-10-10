Александр Бухаров: до Бердыева в «Ростове» была разруха, но он пообещал, что выйдем в Лигу чемпионов

Экс-игрок «Ростова» Александр Бухаров вспомнил, как донской клуб возглавил Курбан Бердыев.

«До прихода Курбана Бекиевича в «Ростове» была разруха. Помню, находился на базе шесть месяцев без зарплаты: сидим с Торбинским, едим шаурму, записываем видео, что нам деньги не дают. Пришёл Бердыев, начали под него выделять финансирование. И сразу сказал: «Мы будем играть в Лиге чемпионов». Слово сдержал, и быстро», - цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Бердыева жёлто-синие завоевали серебро РПЛ и пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Там дончане заняли третье место, а в Лиге Европы добрались до 1/8 финала, где уступили «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1).