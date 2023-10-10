Валерий Непомнящий выбрал фаворита в матче между Россией и Камеруном

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего контрольного поединка между сборными Камеруна и России.

«Конечно, Камерун является достаточно сильным соперником, однако считаю сборную России фаворитом в предстоящем матче. Прекрасно понимаю, что, возможно, африканцы превосходят по качеству своего состава нашу команду, но тут стоит учесть, насколько они будут мотивированны и готовы ментально в этой игре.

Футболисты Карпина далеко не на последнем счету и выступают вполне прилично, они будут готовы», — сказал Непомнящий RT.

Напомним, встреча между коллективами состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.