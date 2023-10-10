Александр Мостовой: у Абаскаля была цель получить хороший контракт в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что испанец Гильермо Абаскаль не ставил задачи привести красно-белых к чемпионству.

«У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет. У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В прошедшем дерби с ЦСКА «Спартак» выиграл ничью на последних минутах (2:2). После 11 туров красно-белые располагаются на пятом месте с 17 баллами.

В следующей игре подопечные Гильермо Абаскаля примут «Пари НН» 22 октября.