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Александр Бухаров: если бы не Бердыев, то в 25 лет после «Зенита» я закончил бы карьеру

Пожалуй, главный тренер в карьере Бухарова.
10 октября 2023 22:22
автор: Тимур Пацюк

Бывший игрок сборной России Александр Бухаров назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Определённо, это Курбан Бекиевич. Я бы закончил в 25 лет ещё после «Зенита», если бы не Бердыев. После Питера поехал в «Анжи», потолстел там. Потом отправился в «Ростов» уже доигрывать – других вариантов не было. Но произошло чудо – в команду пришёл Бердыев и поднял меня до уровня сборной», - цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Напомним, в активе форварда четыре титула чемпиона России. В составе национальной команды он провёл 9 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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