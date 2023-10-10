Александр Бухаров: если бы не Бердыев, то в 25 лет после «Зенита» я закончил бы карьеру

Бывший игрок сборной России Александр Бухаров назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Определённо, это Курбан Бекиевич. Я бы закончил в 25 лет ещё после «Зенита», если бы не Бердыев. После Питера поехал в «Анжи», потолстел там. Потом отправился в «Ростов» уже доигрывать – других вариантов не было. Но произошло чудо – в команду пришёл Бердыев и поднял меня до уровня сборной», - цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Напомним, в активе форварда четыре титула чемпиона России. В составе национальной команды он провёл 9 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.