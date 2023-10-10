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Билялетдинов считает, что России нельзя доверять УЕФА и вести с ним диалоги

Ранее организация отменила допуск футболистов из России до соревнований.
10 октября 2023 22:37
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Динияр Билялетдинов высказался о решении УЕФА об отмене допуска российских футболистов до 17 лет на международные соревнования.

«Продавили, ничего неожиданного, я с самого начала сомневался, что мы где-то будем участвовать. Это читалось. Если бы даже нас допустили, начались бы какие-то подковерные игры. Могли и засудить, сделать какие-то неприемлемые условия. Нашли бы способ нас выдавить. Можно ли России после этого как-то доверять УЕФА и продолжать с ним диалог? Нет. Надо давно понять, какие люди работают в УЕФА и МОК. Они толком ничего не могут сделать, даже если разделяют принципы разных спортивных хартий. Необходимые решения продавливаются по щелчку пальцев. С этим надо смириться. Переход в Азиатскую конференцию? Большой вопрос. Можно придумать что-то свое. Альтернативные соревнования в качестве «моральной компенсации»? Да, раньше были Игры доброй воли. Можно рассмотреть похожие форматы», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: «Спорт день за днем»
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Ранее УЕФА отменил допуск футболистов из России до соревнований.
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