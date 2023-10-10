Бразилец Ари вызвался возглавить «Спартак» по завершении игровой карьеры

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари намерен стать главным тренером красно-белых после того, как завершит игровую карьеру.

«Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня – быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история», – цитирует Ари «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 37-летний нападающий выступает за бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе». Ари провел за клуб 15 матчей в Серии D, в которых забил три гола.