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Бразилец Ари вызвался возглавить «Спартак» по завершении игровой карьеры

Нападающий защищал красно-белые цвета с 2010 по 2013 годы.
10 октября 2023 22:50
автор: Александр Бойченко

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари намерен стать главным тренером красно-белых после того, как завершит игровую карьеру.

«Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня – быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история», – цитирует Ари «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 37-летний нападающий выступает за бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе». Ари провел за клуб 15 матчей в Серии D, в которых забил три гола.

источник: «РБ-Спорт»
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