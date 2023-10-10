Алдонин назвал утопией переход России в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин высказался о решении УЕФА об отмене допуска российских футболистов до 17 лет на международные соревнования.

«Считаю, что переход РФС в Азию — это утопия. Легко об этом говорить, но реализовать будет значительно труднее. Поймите, там тоже не будет весомых гарантий для нас, в том числе для отбора и участия в чемпионате мира», — приводит слова Алдонина RT.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.