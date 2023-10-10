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Филиппо Индзаги стал главным тренером «Салернитаны»

Пока у «морских коньков» всё очень плохо.
10 октября 2023 23:27
автор: Тимур Пацюк

Итальянский специалист Филиппо Индзаги возглавил «Салернитана», сообщается на сайте «морских коньков». При этом условия соглашения с 50‑летним наставником не уточняются. Индзаги сменил в должности португальца Паулу Соузу.

Напомним, в составе сборной Италии Филиппо стал чемпионом мира (2006) и брал серебро на ЧЕ-2000. В качестве тренера он работал с «Миланом», «Венецией», «Болоньей», «Беневенто», «Брешией» и «Реджиной».

«Салернитана» неудачно начала этот сезон Серии А. «Морские коньки» после 8 туров имеют в своём активе всего 3 очка. Новая команда Индзаги занимает предпоследнее, 19-е место в таблице.

источник: ФК «Салернитана»
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