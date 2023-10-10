«Мне пофиг, сколько тебе лет, я в паспорт не смотрю». Бухаров – о встрече с Черчесовым в сборной

Экс-игрок «Зенита» Александр Бухаров вспомнил о вызове в национальную команду России в 2017 году после длительного перерыва.

«Я этого очень хотел. В то же время понимал, что это большая ответственность незадолго до чемпионата мира.

Многие ребята начали мне говорить, что Черчесов какой-то не такой как человек. У меня было некое предубеждение к нему. Однако в расположении сборной, когда мы начали общаться, все опасения развеялись.

Мне Черчесов показался очень честным человеком. Он может сказать в лицо игроку всё. Я у него спросил: «Вы зачем меня вызвали? Мне 32 года». Он ответил: «Мне пофиг, сколько тебе лет, я в паспорт не смотрю», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Напомним, за плечами 38-летнего футболиста выступления за «Черноморец», «Рубин», «Зенит», «Анжи» и «Ростов». Бухаров является четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны.