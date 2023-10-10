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Шипицин считает, что «Краснодар» способен увеличить свой отрыв в РПЛ

Клуб лидирует с отрывом в шесть очков.
10 октября 2023 23:33
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин уверен, что южане могут увеличить отрыв от конкурентов в РПЛ.

«В принципе, «Краснодар» по игре первый тайм полностью провалил, «Ростов» по всем статьям переиграл его до перерыва. Не знаю, что там сказал Ивич в перерыве, но на второй тайм у него вышла совсем другая команда, и «Краснодар» целиком взял всю игру под свой контроль. Первый ответный гол забили быстро. Второй, понятно, «Ростов» забил сам себе, но я думаю, что это тоже неспроста, потому что «Краснодар» дожимал соперника. Ну и, в принципе, как это зачастую бывает, команда, выигрывавшая по ходу матча 2:0, проиграла 2:3. Кордоба воспользовался тем, что умеет, и затащил эту игру. Многое ли значит нынешний отрыв «Краснодара» в шесть очков? Думаю, еще рано судить. Но неплохой задел уже есть. Если «Краснодар» и дальше будет продолжать в том же духе, то способен и увеличить свой отрыв», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру»

«Краснодар» после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Второе место занимают «Крылья Советов» - на счету самарцев 21 очко.

источник: «Евро-футбол.ру»
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