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Виталий Кафанов: Сафонов держит планку основного вратаря сборной России

В ближайшем матче национальная команда встретится против Камеруна.
10 октября 2023 23:56
автор: Александр Бойченко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил текущую форму голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Кто основной голкипер сборной на данный момент? На сегодня – Матвей (Сафонов. – прим. «Советский спорт»). Он держит в этом году подобную планку. Он отыграл отрезок от сборов до сборов хорошо, поэтому все идет по плану», – сказал Кафанов пресс-службе сборной России.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне чемпионата России Сафонов пропустил всего пять голов в 11 матчах. На его счету семь сухих встреч.

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