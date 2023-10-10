Виталий Кафанов: Сафонов держит планку основного вратаря сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил текущую форму голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Кто основной голкипер сборной на данный момент? На сегодня – Матвей (Сафонов. – прим. «Советский спорт»). Он держит в этом году подобную планку. Он отыграл отрезок от сборов до сборов хорошо, поэтому все идет по плану», – сказал Кафанов пресс-службе сборной России.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне чемпионата России Сафонов пропустил всего пять голов в 11 матчах. На его счету семь сухих встреч.