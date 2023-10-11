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В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Абаскаль находился в шаге от отставки

Красно-белые застряли в середине турнирной таблицы.
11 октября 2023 08:41
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль находился в шаге от отставки перед матчем 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Это не соответствует действительности. Кредит доверия Гильермо большой, он продолжает работать», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые смогли отыграться лишь в добавленное арбитром время.

После 11 туров «Спартак» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

источник: «РБ-Спорт»
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