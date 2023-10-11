В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Абаскаль находился в шаге от отставки

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль находился в шаге от отставки перед матчем 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Это не соответствует действительности. Кредит доверия Гильермо большой, он продолжает работать», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые смогли отыграться лишь в добавленное арбитром время.

После 11 туров «Спартак» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице.