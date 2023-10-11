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Российский футболист объяснил, почему уехал из США в чемпионат Гибралтара

Наш соотечественник выступает в весьма экзотическом для футбола месте.
11 октября 2023 08:52
автор: Виталий Стопин

Защитник ФК «Лайонс» из Гибралтара Яков Шмелёв объяснил, почему решил перейти в сталь экзотический чемпионат.

«Я был бы не против продолжать в США. В августе мне исполнилось 24 года, но в дивизионе выше я не оказался. Значит пришла пора пробовать что-то новое.

Я мог бы остаться в «Мичиган Старс», а уже зимой сменить клуб внутри лиги, однако это было бы то же самое. А я бы хотел какого-то развития. И поэтому задумался о переезде в Европу», — приводит слова Шмелёва «Чемпионат».

Яков Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает российского защитника в € 25 тыс.

источник: Чемпионат.com
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