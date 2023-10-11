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Зинедин Зидан: у меня нет вариантов с возобновлением тренерской карьеры

Зизу всё никак не может найти себе новую команду.
11 октября 2023 09:07
автор: Виталий Стопин

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что сейчас у него нет никаких вариантов с возобновлением карьеры. Ранее сообщалось, что чемпион мира 1998 года согласится возглавить «Марсель», если в клуб придут инвесторы из Саудовской Аравии.

«На данный момент у меня нет никаких вариантов, я просто наслаждаюсь временем с семьей. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Зидана Sky Sport.

Зинедин Зидан с мая 2021 года остаётся безработным. С «Реалом» французский специалист трижды становился победителем Лиги чемпионов, а также дважды завоёвывал золотые медали чемпионата Испании.

источник: Sky Sports
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