Зинедин Зидан: у меня нет вариантов с возобновлением тренерской карьеры

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что сейчас у него нет никаких вариантов с возобновлением карьеры. Ранее сообщалось, что чемпион мира 1998 года согласится возглавить «Марсель», если в клуб придут инвесторы из Саудовской Аравии.

«На данный момент у меня нет никаких вариантов, я просто наслаждаюсь временем с семьей. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Зидана Sky Sport.

Зинедин Зидан с мая 2021 года остаётся безработным. С «Реалом» французский специалист трижды становился победителем Лиги чемпионов, а также дважды завоёвывал золотые медали чемпионата Испании.