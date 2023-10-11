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Гендиректор «Спартака» Малышев: Джикия остается важным игроком команды

Футболист выступает за московскую команду с января 2017 года.
11 октября 2023 09:20
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

В последнее время капитан команды перестал попадать в стартовый состав. Его позицию на поле занимает Срджан Бабич.

«На мой взгляд, Георгий важный футболист для команды. В каких-то матчах он играет, в каких-то нет, но он остается важным игроком для команды. В момент, который мы и Георгий посчитаем правильным, мы сядем и обсудим дальнейшие планы и возможное продление контракта», - приводит «РБ-Спорт» слова Малышева.

В текущем сезоне РПЛ Джикия провел за «Спартак» шесть матчей. Его общее игровое время составило 466 минут.

источник: «РБ-Спорт»
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