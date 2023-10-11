«Значит, всё так и должно быть». Сутормин рассказал о переговорах с ЦСКА

Полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин поведал о том, как мог оказаться в ЦСКА.

«Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть. Знаю, что нужен еще команде. На тему трансфера с Федотовым не общались. Я знал ситуацию, Владимир Валентинович тоже. Больше разговаривали на футбольные темы», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сутормин провел десять матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее СМИ сообщали о том, что армейцы хотели заполучить игрока, однако питерцы отказались его продавать.