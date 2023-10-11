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Ондуа сыграет за Камерун в товарищеском матче с Россией в бутсах с флагами обеих стран

Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
11 октября 2023 10:18
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что в товарищеском матче с Россией сыграет в бутсах с флагами обеих стран.

Напомним, что встреча пройдёт 12 октября в Москве. Гаэль является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА.

«Последний раз был в России, думаю, три месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость. Это моя традиция играть с флагами России и Камеруна. Её нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче. Конечно, близкие будут на стадионе: брат, сёстры, родители. Приятно и перед своими друзьями будет выступить», — приводит «Матч ТВ» слова Ондуа.

Отметим, что сейчас 27-летний хавбек играет за швейцарский «Серветт».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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