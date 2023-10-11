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Бухаров объяснил, почему в свое время предпочел «Зенит» «Вольфсбургу»

Форвард мог оказаться в немецкой Бундеслиге.
11 октября 2023 10:14
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий казанского «Рубина» и сборной России Александр Бухаров объяснил, почему в свое время перешел в питерский «Зенит», несмотря на то, что имел предложение от немецкого «Вольфсбурга».

«Было предложение от «Вольфсбурга» как раз перед тем, как переходить в «Зенит». Мы играли против них в 1/8 финала Лиги Европы. Уступили, не забили много моментов, но я все равно очень хорошо провел тот матч. Видимо, они меня приметили. Мне агент сказал, что есть такое предложение, но надо переходить в «Зенит», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Он добавил, что план был таким: заиграть в «Зените» и уехать в АПЛ по примеру Павлюченко и Аршавина.

Сам игрок не хотел переезжать в Санкт-Петербург, однако клубы уже договорились между собой.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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