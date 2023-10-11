Звезда «Баварии» Шупо-Мотинг не сыграет за Камерун против сборной России

Нападающий Эрик Шупо-Мотинг не выйдет на поле в составе сборной Камеруна в товарищеском матче с Россией.

«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», - приводит сообщение пресс-службы камерунской команды РИА Новости.

Добавим, что встреча пройдет 12 октября в Москве, на стадионе «Динамо» (»ВТБ Арена»). Начало в 19.00 по московскому времени.

16 числа команда Валерия Карпина в Турции сыграет со сборной Кении. Этот матч пойдет в рейтинг ФИФА.