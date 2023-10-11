ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Звезда «Баварии» Шупо-Мотинг не сыграет за Камерун против сборной России

Форвард отсутствует в расположении национальной команды из-за травмы.
11 октября 2023 10:42
автор: Александр Шульгин

Нападающий Эрик Шупо-Мотинг не выйдет на поле в составе сборной Камеруна в товарищеском матче с Россией.

«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», - приводит сообщение пресс-службы камерунской команды РИА Новости.

Добавим, что встреча пройдет 12 октября в Москве, на стадионе «Динамо» (»ВТБ Арена»). Начало в 19.00 по московскому времени.

16 числа команда Валерия Карпина в Турции сыграет со сборной Кении. Этот матч пойдет в рейтинг ФИФА.

источник: «РИА Новости»
Ондуа сыграет за Камерун в товарищеском матче с Россией в бутсах с флагами обеих стран
Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
11.10.2023 10:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бухаров объяснил, почему в свое время предпочел «Зенит» «Вольфсбургу»
Форвард мог оказаться в немецкой Бундеслиге.
11.10.2023 10:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Значит, всё так и должно быть». Сутормин рассказал о переговорах с ЦСКА
Футболист мог продолжить карьеру в столице.
11.10.2023 09:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Быстров считает, что Абаскалю не удалось наладить атмосферу в «Спартаке»
Чемпионат России прерван на игры национальных команд.
11.10.2023 09:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гендиректор «Спартака» Малышев: Джикия остаётся важным игроком команды
Футболист выступает за московскую команду с января 2017 года.
11.10.2023 09:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Зинедин Зидан: у меня нет вариантов с возобновлением тренерской карьеры
Зизу всё никак не может найти себе новую команду.
11.10.2023 09:07
Футбол
автор: Виталий Стопин
Российский футболист объяснил, почему уехал из США в чемпионат Гибралтара
Наш соотечественник выступает в весьма экзотическом для футбола месте.
11.10.2023 08:52
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.