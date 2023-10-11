«Cборная Камеруна собралась для победы». Ондуа — о предстоящем товарищеском матче с Россией

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился эмоциями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

Игра пройдёт 12 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Надо побеждать, потому что сборная Камеруна собралась для победы. Думаю, что другого пути здесь нет», — цитирует Ондуа «Матч ТВ».

Добавим, что начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. 16 октября сборная России сыграет в Турции против команды Кении.