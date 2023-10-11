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«Cборная Камеруна собралась для победы». Ондуа — о предстоящем товарищеском матче с Россией

Футболист ранее выступал в РПЛ.
11 октября 2023 11:02
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился эмоциями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

Игра пройдёт 12 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Надо побеждать, потому что сборная Камеруна собралась для победы. Думаю, что другого пути здесь нет», — цитирует Ондуа «Матч ТВ».

Добавим, что начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. 16 октября сборная России сыграет в Турции против команды Кении.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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