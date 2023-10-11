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Непомнящий считает сборную России фаворитом в матче с Камеруном

Встреча пройдет в Москве.
11 октября 2023 11:12
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился своими ожиданиями от товарищеского матча национальной команды этой страны против сборной России.

«Если все будут готовы, то все получится. Не думаю, что у Камеруна будет много командных действий, потому что они собрались за два дня. Уверен, наша сборная - фаворит», - приводит слова специалиста ODDS.ru.

Добавим, что встреча пройдет 12 октября в Москве, на стадионе «Динамо» (»ВТБ Арена»). Начало в 19.00 по московскому времени.

16 числа команда Валерия Карпина в Турции сыграет со сборной Кении. Этот матч пойдет в рейтинг ФИФА.

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