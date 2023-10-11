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СМИ: Абаскаль замкнул на себе решение всех ключевых вопросов в «Спартаке»

Испанец полностью управляет в том числе трансферной политикой клуба.
11 октября 2023 11:46
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль самостоятельно принимает все ключевые решения в клубе.

По информации «Евро-Футбола», испанец потребовал широких полномочий, а также отверг все трансферные идеи спортивного директора Пола Эшуорта.

Ранее генеральный директор красно-белых Олег Малышев заверил, что руководство не рассматривает вариант с отставкой испанского специалиста, который по-прежнему обладает высоким кредитом доверия.

После 11 туров «Спартак» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

В своем последнем матче красно-белые в добавленное время вырвали ничью в столичном дерби с ЦСКА.

источник: «Евро-футбол.ру»
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