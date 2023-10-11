ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Спартака» Классен летом мог оказаться в «Нефтчи»

Футболист выступает за красно-белых с января прошлого года.
11 октября 2023 12:34
автор: Александр Поволоцкий

Российский защитник «Спартака» Леон Классен отказался от перехода в «Нефтчи».

Как сообщает «Метарейтинг», 23-летний футболист мог оказаться в азербайджанском клубе в летнее трансферное окно. «Нефтчи» хотел оформить сделку об аренде Классена в рамках договора о сотрудничестве между командами. Леон не стал рассматривать данный вариант.

Отметим, что в матче 11-го тура против ЦСКА (2:2) защитник отметился дебютной результативной передачей за красно-белых.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» рассчитывал расстаться с Классеном до закрытия летнего трансферного окна.

источник: «Метарейтинг»
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока чемпионата в сентябре
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока чемпионата в сентябре
Турнир прерван на игры национальных команд.
11.10.2023 12:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
СМИ: Абаскаль замкнул на себе решение всех ключевых вопросов в «Спартаке»
Испанец полностью управляет в том числе трансферной политикой клуба.
11.10.2023 11:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Непомнящий считает сборную России фаворитом в матче с Камеруном
Встреча пройдет в Москве.
11.10.2023 11:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Cборная Камеруна собралась для победы». Ондуа — о предстоящем товарищеском матче с Россией
Футболист ранее выступал в РПЛ.
11.10.2023 11:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Звезда «Баварии» Шупо-Мотинг не сыграет за Камерун против сборной России
Звезда «Баварии» Шупо-Мотинг не сыграет за Камерун против сборной России
Форвард отсутствует в расположении национальной команды из-за травмы.
11.10.2023 10:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ондуа сыграет за Камерун в товарищеском матче с Россией в бутсах с флагами обеих стран
Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
11.10.2023 10:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бухаров объяснил, почему в свое время предпочел «Зенит» «Вольфсбургу»
Форвард мог оказаться в немецкой Бундеслиге.
11.10.2023 10:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.