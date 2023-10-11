Защитник «Спартака» Классен летом мог оказаться в «Нефтчи»

Российский защитник «Спартака» Леон Классен отказался от перехода в «Нефтчи».

Как сообщает «Метарейтинг», 23-летний футболист мог оказаться в азербайджанском клубе в летнее трансферное окно. «Нефтчи» хотел оформить сделку об аренде Классена в рамках договора о сотрудничестве между командами. Леон не стал рассматривать данный вариант.

Отметим, что в матче 11-го тура против ЦСКА (2:2) защитник отметился дебютной результативной передачей за красно-белых.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» рассчитывал расстаться с Классеном до закрытия летнего трансферного окна.